Цхинвал, , 04:01 — REGNUM Если граждане Южной Осетии также получат гражданство России, то это даст им дополнительное преимущество. Об этом заявил спикер парламента республики Алан Тадтаев, сообщает пресс-служба югоосетинского законодательного органа.

Герб Южной Осетии

«Люди, которые получат двойное гражданство в упрощенном порядке, будут иметь право на соцобеспечение в РФ, получать образование, медобслуживание в России», — сказал Тадтаев.

Он отметил, что в Южной Осетии у многих есть российские паспорта, но у них часто возникают проблемы с получением пенсии. В случае с двойным гражданством этого не будет.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Госудмы поддержали ратификацию соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве. Оно предполагает упрощенное получение российского гражданства жителями республики.