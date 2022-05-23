Тбилиси, 23 мая, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Правительство Грузии добьётся того, чтобы заводы по производству минеральной воды «Боржоми» вышли из-под антироссийских санкций и возобновили работу. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ids-borjomi.com «Боржоми»

«Я уже дал необходимые указания министерству юстиции, окончательное решение будет принято на ближайшем заседании правительства. Наш бренд продолжит работать», — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что IDS Borjomi передаст правительству Грузии часть акций компании. Их общая сумма составляет около $100 млн. Гарибашвили отметил, что делает это в интересах страны. Окончательное заключение по сделке должно быть представлено в течение нескольких дней.

Стоит отметить, 60% акций Borjomi International принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп». Из-за этого грузинская минеральная вода попала под акции, введённые против РФ. Оба завода в Боржоми приостановили работу