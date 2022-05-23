Москва, , 03:27 — REGNUM Доверие к доллару в мире стало падать после того, как США стали использовать угрозы отключения от долларовой системы в геополитике. Этот процесс существенно ускорили арест российских валютных резервов и введение санкций против РФ, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, перестали рассматривать вложения в американские гособлигации как безопасные.

«Второй канал уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле сырьевыми и другими товарами с долларов на национальные валюты», — цитирует Васильева «Прайм».

Третьим каналом снижения влияния доллара стало развитие цифровых валют Центральных банков.

По словам Васильева, «даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе».

Аналитики добавил, что снижение влияния доллара будет происходить постепенно. Этот процесс может занять до десяти лет. А в то время, когда мир будет уходить от доллароцентричной финансовой системы, будет возрастать роль китайского юаня, индийской рупии, российского рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, самой выгодной валютой для россиян на данный момент является рубль.

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