Степанакерт, , 03:24 — REGNUM Жители Нагорного Карабаха не примут договорённости Еревана и Баку, если такие будут, о вхождении республики в состав Азербайджана на правах культурной автономии. Об этом заявил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые проходят в Брюсселе.

«Это не самоцель и не каприз. Народ Арцаха уже знает, что представляет собой автономия в составе Азербайджана», — сказал Степанян.

Омбудсмен заявил, что в советский период, когда Нагорный Карабах входил в состав АзССР, численность армянского населения в регионе сокращалась, а азербайджанского — росла. Он также заявил, что жителям навязывали азербайджанский уклад.

«Не может сидящий в Брюсселе и Вашингтоне решать, как жить жителю Степанакерта или Мартуни. Это абсурд», — отметил Омбудсмен.

Стоит отметить, что Пашинян и Алиев в ночь на 23 мая обсудили вопросы нормализации отношений. Ранее в Баку заявили, что мирный договор в Ереваном будет возможен только после взаимного признания «территориальной целостности».

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