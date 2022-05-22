Якутск, 23 мая, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Вечером 22 мая ледоход на реке Лена проходил в Якутске и его пригороде — аэромобильная группировка МЧС РФ по Якутии вылетела для проведения взрывных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Вести-Алтай Река

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У гидропоста Кангалассы наблюдался подъём уровня воды и затор. При разрушении затора высока вероятность подтопления населённых пунктов в Усть-Алданском и Намском районов.

В случае ухудшения паводковой обстановки к развертыванию готовы пункты временного размещения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Сахалина восстановили движение по автодороге Победино — Первомайск, ранее затопленной в результате паводка.