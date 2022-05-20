Южно-Сахалинск, , 06:12 — REGNUM В центральной части Сахалина восстановили движение по автодороге Победино — Первомайск, ранее затопленной в результате паводка. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

Паводок Тимин Евгений

пресс-служба правительства Сахалинской области «В Смирныховском районе на автомобильной дороге Победино — Первомайск восстановлено движение для всех видов транспорта».

Подтопление автодороги с двумя мостами произошло 19 мая в результате подъёма уровня воды в реке Поронай в центральной части Сахалина. Проезд по ней был закрыт для всех видов транспорта.

Циклон, который 14–15 мая принёс на остров сильные дожди, к 16 мая отступил. Тем не менее специалисты прогнозировали дальнейший подъём уровня воды в сахалинских реках.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках Хабаровского края отмечается тенденция к снижению уровня воды.

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