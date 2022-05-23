Анадырь, , 01:30 — REGNUM На Чукотке подвели итоги добычи полезных ископаемых за четыре месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Золото (сс) kaisender

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Добыча золота с начала года составила 6,5 тонн, что на 9% меньше, чем в 2021 году. Показатель по серебру — 32,1 тонны или 94% от уровня прошлого года.

Добычу рудного золота вели пять предприятий. По данным на 1 мая, переработано 537,2 кг золота и 897,5 кг серебра. Добыча природного газа на Чукотке с начала года составила 29,9 млн куб. метров, что на 1 млн куб. метров меньше уровня прошлого года.

Компания «Берингпромуголь» на месторождении «Фандюшкинское поле» за январь–апрель получила 397 тыс. тонн каменного угля, что на 52% больше, чем в январе–апреле 2021 года. Показатель «Шахты Угольная» — 8,8 тыс. тонн бурого угля.

Как сообщало ИА REGNUM, находясь в рабочей поездке в Магаданской области 19 мая полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил месторождение «Тэутэджак», где в сентябре будет сдана в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика.