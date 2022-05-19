Магадан, , 11:40 — REGNUM Находясь в рабочей поездке в Магаданской области 19 мая полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил месторождение «Тэутэджак», где в сентябре будет сдана в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика, сообщили в телеграм-канале полпредства.

Золото

Читайте также: Банк России будет увеличивать золотовалютные резервы, считает эксперт

На новое предприятие будут трудоустроено 250 человек. Средняя зарплата составит от 180 до 250 рублей.

«Возникнет ещё один проект в экономике Российской Федерации. Золотые резервы России имеют значение для укрепления экономики и надёжности в будущем. Золото всегда является резервной валютой. По сути дела, деньги всегда обеспечиваются или товарами, или объёмом работы, или золотом. Золото всегда лежит в основе финансовой системы», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, следуя задаче по дедолларизации экономики, продолжает политику сокращения вложений в долларовые активы, заявила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.