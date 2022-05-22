Астана, 23 мая, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с прибывшим в Нур-Султан гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым с делегацией. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского главы правительства.

Alberto Otero Garcia Добыча урана

«В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в энергетической сфере, в том числе расширение взаимодействия по проектам добычи урана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что российская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы продолжать инвестировать в уранодобывающую отрасль Казахстана. Участники переговоров рассмотрели возможные перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Напомним, ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что строительство атомной электростанции (АЭС) является самым перспективным решением из-за возможного дефицита электроэнергии в республике в будущем.