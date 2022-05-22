Эр-Рияд, , 23:43 — REGNUM Власти Саудовской Аравии намерены разработать новое соглашение ОПЕК+, в которое бы входили все страны-экспортеры нефти, включая Российскую Федерацию. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз ибн Салман в интервью газете Financial Times, опубликованном сегодня, 22 мая.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, саудиты надеются разработать соглашение ОПЕК+, в которое непременно будет входить и России. Однако на фоне сильной неопределенности мирового рынка нефти, пока еще рано говорить о каких-то конкретных параметрах соглашения. При этом он добавил, что ОПЕК+ нарастит добычи, если на нефть будет спрос.

Что касается роста мировых цен на топливо, что Абдель Азиз ибн Салман связывает этот процесс с нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей.

«Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов… По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса», — пояснил саудовский министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение ОПЕК+ было заключено между странами, входящими в картель ОПЕК и другими странами, экспортирующими нефть, для стабилизации мирового нефтяного рынка. Суть соглашения в том, что всем странам — участница выделяется некоторая исторически-сложившаяся квот (в пределах существующего на момент соглашения объема нефтедобычи) на добычу углеводородов и она корректируется в зависимости от ситуации на рынке.

Однако ситуация на рынке нефти изменилась кардинальным образом после начала российской спецоперации на Украине. США ввели эмбарго на российскую нефть, а страны Евросоюза рассматривают такую возможность.