Брюссель, 22 мая, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощены, в том числе из-за военной помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Истощение запасов в результате нашей военной помощи Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков», — написал Боррель в своём блоге 22 мая.

Другими причинами истощения военных ресурсов Евросоюза Боррель назвал сокращение оборонного бюджета и политику жесткой экономии.