Москва, 22 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире белорусского канала заявил, что Россия и Белоруссия должны говорить правду о Великой Отечественной войне, память о которой «останавливает от большой войны».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

«Мы хотим мира сейчас больше, чем кто бы то ни было. Уж точно больше, чем американцы, которые последний раз войну у себя видели во время войны Севера и Юга, полтораста лет назад…

И Россия, и Беларусь, и русский, и белорусский народы, которые, скажу откровенно, я считаю единым народом культурно, этнически и семейно, как и украинский. Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам надо просто правду говорить», — сказал Мединский.

Правда, заявил Мединский, заключается в том, что Советский Союз в годы Второй мировой войны взял на себя уничтожение 2/3 потенциала объединенной нацистской Европы.