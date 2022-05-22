Страсбург, Франция, 22 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Хорватии Колакушич заявил, что санкции против России не помогут Европе преодолеть украинский кризис.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», — заявил он в выступлении, видеозапись которого опубликовал в Twitter.

Колакушич считает санкции против России «невероятной ложью» и «лицемерием».