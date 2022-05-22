Сан-Себастьян, Испания, , 22:13 — REGNUM Сегодня, 22 мая, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» примет мадридское «Атлетико». Игра 38-го тура испанской Примеры 2021/22 начнется в 23:00 по московскому времени.

Антуан Гризманн Xavier NALTCHAYAN

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад» (расстановка 4-3-1-2): Ремиро Алекс — Ариц Элустондо, Диего Рико, Андони Горосабель, Робен Ле Норманн — Мартин Субименди, Асьер Ильярраменди, Микель Мерино – Рафинья – Александер Исак, Александер Серлот.

«Атлетико» (расстановка 3-5-2): Ян Облак — Стефан Савич, Фелипе Монтейро, Рейнилду Мандава — Жоффрей Кондогбья, Родриго Де Пауль, Коке, Маркос Алонсо, Янник Феррейра Карраско – Матеус Кунья, Антуан Гризманн.

В последний раз «Реал Сосьедад» и «Атлетико» играли между собой 19 января 2022 года в матче 1/8 финала Кубка Испании. Тот матч завершился уверенной победой «Реал Сосьедада» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Аднан Янузай и Александер Серлот.