Барселона, Испания, , 22:09 — REGNUM Сегодня, 22 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче последнего 38-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Даниэль Алвеш, Клеман Лангле, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Адама Траоре, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Мои Гомес, Пако Алькасер, Джованни Ло Чельсо.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.