Брюссель, 22 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Бельгия ввела 21-дневный карантин для заражённых оспой обезьян, сообщила 22 мая газета La Libre Belgique.

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Решение приняли на заседании бельгийской группы оценки рисков. В Бельгии было выявлено три случая оспы обезьян.

За апрель и мая случаи заражения оспой обезьян были выявлены в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.