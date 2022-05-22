Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 21:03 — REGNUM 22 мая футбольный клуб «Милан» в матче последнего 38-го итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Сассуоло» со счетом 3:0 и стал победителем чемпионата Италии. Встреча проходила в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи».

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Первый мяч на семнадцатой минуте встречи забил 35-летний французский нападающий Оливье Жиру после передачи Рафаэля Леау — 0:1. Через пятнадцать минут Жиру оформил дубль — 0:2. На36-й минуте опорный полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье установил окончательный счет, замкнув передачу Леау – 0:3.

Желтые карточки получили Сандро Тонали, Максим Лопес и Гиоргос Кириакопулос. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Даниэль Биндони и Давиде Империале.

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи (Саталино, 82’), Айхан, Мюлдюр, Феррари (Пелузо, 82’), Кириакопулос, Лопес (Маньянелли, 46’), Фраттези (Траоре, 58’), Энрике, Распадори, Берарди (Дефрель, 68’), Скамакка.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Томори (Романьоли, 81’), Эрнандес, Кессье, Тонали (Беннасер, 46’), Салемакерс (Флоренци, 81’), Крунич (Диас, 73’), Жиру (Ибрагимович, 73’), Леау.

«Милан», одержав 26-ю победу в сезоне и набрав 86 очков, укрепился на первом месте и стал победителем итальянской Серии А. «Сассуоло» с 50-ю очками остался на одиннадцатой позиции.