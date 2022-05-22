Тирана, , 20:53 — REGNUM В среду, 25 мая, римская «Рома» под руководством Жозе Моуринью в матче финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 сыграет с нидерландским «Фейеноордом» из Роттердама.

ФК «Рома» Asroma.com

Встреча пройдет в Тиране (Албания) на стадионе «Националь Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

В последний раз «Рома» и «Фейеноорд» играли между собой 26 февраля 2015 года в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2014/15. Тот матч завершился минимальной победой «волков» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Адем Ляйич, Элвис Ману и Жервиньо.

На пути к финалу еврокубка «Рома» обыграла «Лестер Сити» (1:1, 1:0), «Буде-Глимт» (2:1, 4:0) и «Витесс» (0:1, 1:1). «Фейеноорду» удалось пройти «Партизан» (2:5, 3:1), «Славию» (3:3, 1:3) и «Марсель» (3:2, 0:0).