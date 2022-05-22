Брюссель, , 20:45 — REGNUM В Брюсселе 22 мая началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального собрания Армении.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Перед трехсторонней встречей Мишель провел отдельные беседы с лидерами двух стран. Пашинян представил Мишелю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе трёхсторонней встречи Пашинян и Алиев не будут подписывать совместных документов.