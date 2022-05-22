В Брюсселе началась встреча премьера Армении и президента Азербайджана
Брюссель, 22 мая, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Брюсселе 22 мая началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального собрания Армении.
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Еврокомиссия. Брюссель
Перед трехсторонней встречей Мишель провел отдельные беседы с лидерами двух стран. Пашинян представил Мишелю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
В ходе трёхсторонней встречи Пашинян и Алиев не будут подписывать совместных документов.