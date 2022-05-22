Туапсе, Краснодарский край, 22 мая, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае во дворе частного домовладения в городе Туапсе днём 22 мая взорвался баллон с бытовым газом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Восемь человек сидели за столом во дворе дома и разжигали костёр. В 25-30 метрах от костра располагались два газовых баллона. Один из баллонов взорвался, возгорания не произошло.

Пострадали восемь человек, в том числе 75-летний мужчина, находившийся в доме. Шесть человек доставлены в больницу, один получил медицинскую помощь на месте. Двое пострадавших находятся в реанимации.