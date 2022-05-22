Варшава, 22 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Норвегия, которая получает большую прибыль от продажи своих природных ресурсов, в частности нефти и газа, просто обязана поделиться своими доходами, например, с Польшей. Об этом Моравецкий заявил сегодня, 22 мая, общаясь с молодежью.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

По мнению Моравецкого, Норвегия «опосредованно жирует» на той ситуации, что сложилась на рынке энергоносителей из-за российской спецоперации на Украине.

«Они должны этим поделиться», — сказал Моравецкий и посоветовал представителям польской молодежи писать об этом своим друзьям в Норвегии.

Польский премьер-министр сетует, что из-за роста цен на энергоносители такая небольшая страна, как Норвегия, в которой проживает всего около пяти миллионов человек, получит от продажи нефти и газа на €100 млрд больше в этом году, чем в предыдущие годы.

«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», — с горечью заявляет Моравецкий.

Заявление Моравецкого уже вызвало обсуждение. Некоторые в Польше опасаются, что слова премьер-министра вызовут обострение в отношениях с Норвегией, от которой Польша теперь зависит в энергетическом плане. Другие указывают, что в самой Норвегии уже идет дискуссия о том, как бы потратить сверхдоходы. Возможно, власти Норвегии направят их на помощь Украине.