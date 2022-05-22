Норидж, Великобритания, , 20:19 — REGNUM 22 мая «Норвич Сити» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел крупное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:5. Встреча проходила в Норидже на стадионе «Карроу Роуд».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Деян Кулушевски (16’ Родриго Бентанкур, 64’ Харри Кейн), Харри Кейн (32’ Родриго Бентанкур) и Сон Хын Мир (70’ Лукас Моура, 75’).

На матче работала бригада арбитров во главе с Крисвом Каваной. Ассистенты главного судьи — Гари Леннард и Николас Хортон.

Составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Сэм Байрэм (Кристоф Зиммерманн, 36’), Грант Хэнли, Димитрис Яннулис, Киран Довелл (Тони Спрингетт, 61’), Матиас Норманн, Милот Рашица, Якоб Серенсен, Пьер Лис-Мелу (Лукас Рупп, 71’), Теэму Пукки.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон (Стевен Бергвейн, 73’), Райан Сессеньон, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски (Лукас Моура, 68’), Родриго Бентанкур (Харри Уинкс, 73’), Харри Кейн.

«Тоттенхэм», одержав 22-ю победу и набрав 71 очко, не пропустил вперед лондонский «Арсенал» и завершил сезон на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» с 22-мя очками остался на последнем месте в зоне вылета.