Лондон, , 20:13 — REGNUM 22 мая лондонский «Арсенал» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Эвертон» из Ливерпуля со счетом 5:1. Встреча проходила в Лондоне на «Эмирейтс».

ФК «Арсенал»

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли ударом с пенальти — 1:0. Через четыре минуты Эдуард Нкетиа удвоил преимущество «канониров» после передачи Мартинелли — 2:0. В компенсированное время первой половины арендованный из «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек сократил отставание «ирисок» в счете – 2:1. В дебюте второго тайма Седрик Суареш забил третий мяч «Арсенала» — 3:1. На 59-й минуте бразильский центральный защитник Габриэл довел счет до разгромного – 4:1. В конце матча Мартин Эдегор установил окончательный счет – 5:1.

«Арсенал», одержав 22-ю победу в сезоне и набрав 69 очков, завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Эвертон» с 39-ю очками опустился на шестнадцатую строчку.