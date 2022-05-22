Манчестер, Великобритания, , 20:03 — REGNUM Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Астон Виллой» из Бирмингема. Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилось со счетом 3:2.

Забитые мячи: Мэтти Кэш (37’ Люка Динь) — 0:1, Филиппе Коутиньо (69’ Олли Уоткинс) — 0:2, Илкай Гюндоган (76’ Рахим Стерлинг) – 1:2, Родриго Эрнандес (78’ Александр Зинченко) – 2:2, Илкай Гюндоган (81’ Кевин Де Брёйне, 81’).

Желтые карточки: Тайрон Мингс 49’, Марвелус Накамба 87’.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Давид Кут | Даррен Ингланд.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Фернандиньо (Александр Зинченко, 46’), Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 69’), Габриэль Жезус, Филип Фоден, Рияд Марез (Рахим Стерлинг, 56’).

«Астон Вилла»: Робин Ульсен, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Люка Динь, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндиа (Эшли Янг, 88’), Филиппе Коутиньо (Марвелус Накамба, 72’), Джейкоб Рэмзи (Дэнни Ингз, 83’), Олли Уоткинс.

«Манчестер Сити», одержав 29-ю победу в сезоне и набрав 93 очка, укрепился на первой строчке и стал победителем чемпионата Англии сезона 2021/22.