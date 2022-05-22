Ливерпуль, Великобритания, , 19:57 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:1. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

Первый мяч на третьей минуте встречи забил 22-летний португальский нападающий Педру Нету после передачи Рауля Хименеса — 0:1. Через 21 минуту Садио Мане восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце второй половины вингер сборной Египта Мохаммед Салах впервые вывел «мерсисайдцев» вперед – 2:1. На 89-й минуте Эндрю Робертсон установил окончательный счет – 3:1

Статистика матча («Ливерпуль»/ «Вулверхэмптон»)

Удары 29/7

Удары в створ 8/5

Владение 68%/37%

Угловые 5/3

Нарушения 6/3

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 46’), Наби Кейта (Роберто Фирмино, 70’), Джордан Хендерсон, Садио Мане, Луис Диас, Диогу Жота (Мохаммед Салах, 58’).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са (Джон Радди, 46’), Вилли Боли, Конор Коуди, Тоти Гомеш, Раян Аит-Нури, Рубен Невеш, Хони Кастро, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Педру Нету (Хван Хи Чхан, 22’), Рауль Хименес.

«Ливерпуль», одержав 28-ю победу в сезоне и набрав 92 очка, не смог обойти «Манчестер Сити» и остался на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 51-м очками опустился на десятое место.