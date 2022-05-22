Донецк, 22 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Украинские силовики с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 мая сообщает Народная милиция ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«С начала текущих суток противник (представители вооруженных сил Украины) выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы девяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка, Зайцево, Железная Балка и Михайловка.