* запрещённая в России организация

Донецк, 22 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Дома вместе с жильцами в Мариуполе уничтожали боевики из отряда «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые отступали из города к заводу «Азовсталь». Об этом заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Крот заявил РИА Новости.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

По словам источника, украинские боевики, по свидетельствам очевидцев, при отступлении из жилых массивов к заводу «Азовсталь» выжигали прилегающие здания, «зачастую с жильцами».

Заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР добавил, что «чистую территорию», на которой могли бы закрепиться силы ДНР и России, украинские боевики пытались не оставлять.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что в городе сохраняется спокойная ситуация.

«Азов»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.