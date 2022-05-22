Новосибирск, 22 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 23 мая, сохранится высокая (четвёртого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Град в Сибири

«В Новосибирске 23 мая ночью ожидается временами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с, температура воздуха +12…+14 °C», — говорится в прогнозе.

В Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, град, днём преимущественно без осадков. Температура ночью +5…+10 °C, местами до +15 °C, днём — +20…+25 °C.