Таганрог, Ростовская область, , 17:16 — REGNUM 58-летняя жительница Таганрога (Ростовская область) лишилась 1,3 млн рублей из-за мифического ДТП якобы с участием её дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мошенник позвонил женщине и сообщил о том, что её дочь якобы совершила смертельное ДТП. Для освобождения дочери от уголовной ответственности понадобится крупная сумма. Злоумышленник направил к женщине курьера, которому она передала 1,3 млн рублей. Таганроженка позвонила дочери, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.