Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Москва, 22 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 22 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
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Самолет
Так, по состоянию на 16:38 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще один отменен, в аэропорту «Домодедово» отменен один рейс.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 22 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха в городе местами поднимется до +14 °C.