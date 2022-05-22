Лос-Анджелес, США, , 15:36 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс рассказала о том, что семья заставляла её проходить «нежелательные» курсы психотерапии. Об этом исполнительница сообщила 22 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам Спирс, она провела 840 часов в кресле психотерапевта. «Это моё послание всем моим терапевтам и людям, которые забрали мои деньги… моей семье, которые допустили эти пытки. Идите в ад», — высказалась артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Бритни Спирс пережила неудачную беременность. Она потеряла ребёнка на раннем сроке.

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