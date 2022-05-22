Тверь, , 14:23 — REGNUM Третий всероссийский полумарафон «Забег. РФ» стартовал в Твери 22 мая, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области

Забег Марина Каширская © ИА REGNUM

«Это мероприятие является одним из самых ярких и массовых событий в спортивном календаре нашей страны. Полумарафон объединяет на дистанциях людей разного возраста — тех, кто активно занимается спортом, сохраняет приверженность физической культуре и здоровому образу жизни. Уверен, что каждый из участников продемонстрирует спортивное мастерство, характер и волю к победе», — говорится в обращении к участникам полумарафона губернатор Игоря Рудени.

Забег всероссийского полумарафона в Тверской области стартовал в 09:00 с набережной Афанасия Никитина и от Театральной площади. Участники забега вышли на дистанции в 10 и 21,1 км, а также в пять километров и в один километр.