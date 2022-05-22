Вашингтон, 22 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Против возвращения в США российского нападающего и капитана хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выступили американские болельщики.

Nhl.com Александр Овечкин

Под постом журналиста Washington Post Барри Сврлуги в соцсети Twitter о 36-летнем российском хоккеисте появились призывы к американскому правительству не допустить возвращения Овечкина в Вашингтон.

«Ови — плохой человек. Я рад, что не являюсь фанатом «Кэпс», и нет необходимости искать оправдания для его поддержки», — написал один из болельщиков.

«Овечкину нельзя позволять вернуться в США или Канаду. Он предатель», — отметил другой.

«Я бы хотел, чтобы его выслали из США», — уточнил еще один.

«До свидания, пусть едет домой», — добавил еще один из американских болельщиков.

Отметим, «Вашингтон Кэпиталз» проиграли в серии первого раунда плей-офф НХЛ команде «Флорида Пантерз» со счетом 4-2, после чего Овечкин вернулся в Россию.