Белгород, 22 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Клуб пешего туризма для детей с расстройствами аттического спектра создадут в 2022 году в Белгороде, сообщили в пресс-службе правительства региона 22 мая.

Gamingforfun365 Рюкзак

Адаптивный клуб «Рюкзачок» будет создан общественной организацией «Синяя птица», которая стала победителем конкурса «ОМК-Партнёрство — 2022» и получила финансовую поддержку в почти 200 тысяч рублей на реализацию проекта.

Клуб будет работать с июня до сентября, поскольку проект рассчитан на тёплое время года.

«Это будут организованные однодневные вылазки, в ходе которых под руководством специалистов ребята будут учиться быть настоящими пешими туристами. Они будут ставить палатки, учиться готовить в полевых условиях, оборудовать лагерь, также будут проводиться развивающие игры на умение ориентироваться по карте на местности и преодолению препятствий», — рассказала один из авторов проекта, художественный руководитель инклюзивной творческой студии «Синяя птица» Татьяна Войтович. Важным результатом, добавила она, станет развитие у детей навыков коммуникации.

За период реализации проекта его участниками должны стать не менее 30 семей с детьми с ментальными нарушениями, планируется провести не менее 12 походов.