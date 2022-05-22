Воронеж, 22 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в автоаварии в Воронежской области 21 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 08:20 на 6 км автодороги «М-4 Дон» — Бобров-Таловая-Новохоперск». По предварительным данным, 57-летний водитель Mercedes Benz, выполняя маневр обгона, столкнулся с Hyundai Solaris. Вторая машина, в свою очередь, от удара выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем МАЗ.

В результате водитель Hyundai, 48-летний житель Боброва, и две его пассажирки получили травмы и были госпитализированы.

Водителю Mercedes сотрудниками ДПС было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения прибором алкотектор, который показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Однако уже в медучреждении водитель от прохождения дальнейшего освидетельствования отказался. По факту аварии полиция начала проверку.