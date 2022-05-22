Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor подписала соглашение с правительством штата Джорджия (США) о строительстве новых предприятий по производству электромобилей и аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

Hyundai Michael

Соглашение предусматривает строительство нового завода в восточной части штата Джорджия. Примерно в 400 км от этой площадки расположен действующий завод Kia (входит в группу Hyundai Motor Group).

Общие инвестиции в проект составят около $5,54 млрд. Ожидается, что строительство начнётся в первом квартале 2023 года. Производство планируют запустить к 2025 году. Расчётная мощность завода составит 300 тысяч электромобилей в год.

Hyundai производит свои автомобили в США с середины 2000-х годов. Новый завод станет первым предприятием Hyundai в США, где будут выпускаться только электрические автомобили.