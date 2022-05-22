Симферополь, , 12:25 — REGNUM Ещё 13 человек с заражением коронавирусом госпитализировали в Республике Крым, данные за сутки опубликованы 22 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 21 мая, сообщалось о госпитализации 11 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за последние сутки в Крыму подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом — это на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением 50 пациентов, скончался ещё один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

За весь период пандемии коронавируса на территории Крыма было подтверждено 182 698 случаев заражения инфекцией. В больницы попали 58 746 человек. Выздоровели 175 483 человека. Скончались 5 274 пациента.