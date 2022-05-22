Москва, 22 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правовую оценку преступлениям киевского режима, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, дадут российские следователи. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«СК России даст правовую оценку очередным преступлениям киевского режима, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и установит причастных к ним лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что, по данным Минобороны РФ, украинские нацисты для дискредитации российских Вооруженных сил произвели артиллерийский обстрел населенного пункта Николаевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате чего погибли и были ранены мирные жители.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, при нанесении киевскими боевиками удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области три человека погибли и еще не менее десяти были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в ДНР.