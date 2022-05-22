Москва, 22 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Около 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах столицы России — Москвы — 22 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Mos.ru Аэропорт Внуково

Так, во Внуково задержали один рейс, 5 — отменили. В Домодедово 7 рейсов отменили, еще 3 — задержали. Еще три задержаны и один отменен в Шереметьево.

Ранее в Шереметьево экстренно сел самолет с отказавшими тормозами. Аварийную посадку совершил Boeing-737, вылетевший из Москвы в Волгоград.