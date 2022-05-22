Брюссель, , 10:34 — REGNUM В современной экономике криптовалюты ничем не подкреплены — их необходимо регулировать. Об это 22 мая заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

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«Беспокоят люди, которые не понимают рисков вложения в криптовалюты и могут потерять все. Считаю, что это должно регулироваться», — передает ее слова Bloomberg.

Она добавила, что криптовалюты ни на чем не основаны — за ними ничего не стоит, нет никакого базового актива. У цифровой валюты нет ничего, что могло бы стать фундаментом безопасности, отметила она.

Достойной заменой криптовалюте она считает цифровое евро. ЕЦБ может запустить его в ближайшие 4 года.

Ранее в Европарламенте приняли законопроект о борьбе с отмыванием денег, в рамках которого каждая криптовалютная операция должна быть идентифицирована.