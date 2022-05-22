Харьков, Украина, 22 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Российские военные эвакуировали более 60 жителей Харьковской области в Белгородскую область. Об этом 22 мая сообщили в Минобороны России.

Илга Гондарева Белгород

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«Жилые районы региона периодически подвергались обстрелам со стороны ВСУ, поэтому мирные люди, в том числе с детьми, решили уехать и попросили ВС РФ помочь им», — отмечается в сообщении.

Кроме того, из пригорода Харькова российские военные спасли от голодной смерти около 30 собак и кошек. Их распределят по питомникам.