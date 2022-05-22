Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростовской области во второй половине дня 22 мая штормовое ветер начнёт стихать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно прогнозу донских синоптиков, с 13:00 мск ветер начнёт стихать, и волна пойдёт на спад. Улучшение погодных условий поможет нормализовать ситуацию в подтопленных населённых пунктах Азовского района.

ИА REGNUM сообщало, что в результате нагонных явлений вода в реке Дон вышла из берегов. Непогода спровоцировала подтопление 11 населённых пунктов в Азовском районе.

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