Москва, 22 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В России необязательно создавать специальную вакцину от оспы обезьян, так как от этого заболевания человека полностью защищает вакцина от натуральной оспы. Об этом 22 мая заявил главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Обезьяна

«Вакцина, которая применялась от натуральной оспы, полностью защищает от оспы обезьян. Создавать другую, специальную вакцину — это не обязательно», — приводит его слова ТАСС.

При этом вирусолог указал, что в нашей стране после 1980 года население не вакцинировалось от натуральной оспы, и допустил, что привитые до этого периода имею какую-то защиту от оспы обезьян.

«Я думаю, что вакцинация (от натуральной оспы — ред.) вряд ли понадобится, потому что такого эпидемического роста этой болезни не будет, не должно быть, очень маловероятно. Если понадобится, есть чем вакцинировать — будем вакцинировать», — добавил Альтштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что у части населения России есть иммунитет к оспе обезьян, так как в СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация от оспы.