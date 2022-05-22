Москва, 22 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В апреле 2022 года средний лимит по кредитным картам в России продолжал снижение и дошел до отметки в 65,8 тысячи рублей, что является минимальным значением с июля 2020 года. Это 22 мая стало известно из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», которые приводит РИА Новости.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

Согласно этим данным, средний лимит по кредитным картам в банках РФ уменьшился по сравнению с мартом 2022 года на 0,9%, составив 65,8 тысячи рублей. При этом в сравнении с этим показателем в 2021 году снижение составило 11,8%.

При этом выдача кредитных карт в России начала восстанавливаться и в апреле текущего года их было выдано на 17,5% (1,26 млн карт) и по ним на 16,4% вырос объем задолженности (до 82,9 млрд рублей).

Уточняется, что последнее произошло из-за роста стоимости займов по кредитным картам до максимальных значений за много лет: до 34,1% годовых против 33,5% в марте и 24,5% в апреле прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что Санкт-Петербург занял только шестую позицию среди регионов России по количеству выданных потребительских кредитов в апреле 2022 года.