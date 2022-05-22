Донецк, 22 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. При попытке взорвать склады с боеприпасами на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе погибли шесть киевских боевиков. Об этом 21 мая рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

kremlin.ru Глава ДНР Денис Пушилин

Как отметил глава ДНР, после того как основная часть украинских националистов вышла с территории завода, кто-то из их командования дал приказ взорвать склады боеприпасов.

«Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные», — сказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что такой приказ, по его мнению, не имел никакого смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Украина не сохранится в своих теперешних границах.