Вашингтон, 22 мая, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший высмеял спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и сенатора Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Alan Levine Конгресс США

Трамп-младший опубликовал коллаж из фото с саммита в Киеве и кадра с американкой, протестующей против избрания президентом США Джо Байдена, на котором она стоит с флагом США и улыбается в камеру.

«Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США — прим.), считают безопасными поездки в «зону активных боевых действий», — написал он.

По мнению Трампа-младшего, многомиллиардная помощь Украине со стороны США в условиях экономических проблем внутри страны не обоснована.