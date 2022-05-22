Вена, , 03:36 — REGNUM В Австрии анархисты захватила виллу на озере Аттерзе, которая по их мнению принадлежит председателю ВЭБ. РФ Игорю Шувалову, пишет Salzburger Nachrichten.

Игорь Шувалов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает издание, активисты 21 мая заняли виллу (она находится на реставрации) в Санкт-Гильген-Бургау — скваттеры называют себя членами «союза свободных анархистских организаций». Они выступают против специальной военной операции на Украине и требуют остановить «приватизацию» озера Аттерзе и конфисковать недвижимость у Игоря Шувалова.

Одна из анархисток заявила, что они будут требовать, чтобы дом отдали беженцам, дезертирам и бездомным. К вечеру оккупанты покинули дом.