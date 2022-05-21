Белград, 22 мая, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Власти Сербии не будут присоединяться к санкциям Запада в отношении России до тех пор, пока это будет возможно, заявил 21 мая президент республики Александр Вучич.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

«Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться решения нашего совета национальной безопасности (о невведении санкций — ИА REGNUM), насколько это будет возможно», — сказал он в эфире телеканала Pink.

Таким образом, сербский лидер фактически констатировал, что присоединение Белграда к санкциям против России является лишь вопросом времени.

Напомним, что ранее на неделе премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград не присоединяется к антироссийским санкциям, хотя стране это «дорого обходится».

В свою очередь, Александр Вучич спрогнозировал, что в ближайшие месяцы Сербия окажется под максимальным давлением из-за отказа следовать антироссийской политике Евросоюза.