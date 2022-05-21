Оттава, 21 мая, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Дипломаты США, обещавшие Украине возможность вступления в НАТО, лгали. Об этом 21 мая заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, выступая на политических дебатах The Munk Debate, проводимых в Канаде, сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Макфолу задал соответствующий вопрос ведущий дебатов.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?», — спросил он Макфола.

Политик утвердительно ответил с улыбкой, добавив, что «так устроен реальный мир».